Перші 55 українських суботніх і недільних шкіл за кордоном пройшли верифікацію

Тепер держава офіційно визнає освіту, здобуту в суботніх та недільних школах за кордоном.

ілюстративне фото
Фото: Микола Дзюба

До офіційного переліку увійшли 55 освітніх осередків, які відповідають державним вимогам та отримали право реалізовувати програму українознавчого компонента для українських дітей у різних країнах світу. 

Як зазначає Міносвіти, тепер держава офіційно визнає освіту, здобуту в суботніх та недільних школах за кордоном, що дає змогу українським закладам освіти перезараховувати результати навчання дітей, які вчаться в таких верифікованих суботніх чи недільних школах.

Проходження верифікації дало змогу понад 9 тисячам дітей навчатися за українознавчим компонентом безпосередньо за місцем проживання — у локальних суботніх і недільних школах у 22 країнах світу. Загалом понад 21 тисяча дітей за кордоном навчається за програмою українознавчого компонента.

Для того, щоб офіційне визнання результатів позашкільного навчання стало можливим, освітні осередки проходять спеціальну процедуру верифікації комісією Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ. Після верифікації суботня чи недільна школа потрапляє до офіційного переліку, що дає право визнавати здобуті дітьми результати навчання.  

Верифікація перших 55 суботніх та недільних шкіл є лише початком формування мережі, адже процес має безстроковий характер і надалі до нього зможуть долучатися нові освітні осередки з усього світу.
﻿
