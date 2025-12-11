Уряд розподілив резерв освітньої субвенції для вчасної виплати зарплат учителям

Уряд розподілив резерв освітньої субвенції для виплати заробітної плати у 2025 році педагогам у закладах освіти, у яких на 1 вересня 2025 року вчилося менш як 45 учнів.

Як зазначає урядовий портал, після подання закладами звітності в системі АІКОМ було верифіковано 447 закладів, які були ліквідовані чи реорганізовані (понижено в ступені, створено філії), а також у яких зросла кількість учнів і становить понад 45.

Загалом розподілено 48,1 млн грн. Зазначається, що рішення уряду дасть змогу вчителям цих шкіл вчасно отримати заробітну плату, а громадам — уникнути заборгованості.

Переглянути обсяг коштів, розподілений для конкретної громади, можна за посиланням.