Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Уряд розподілив резерв освітньої субвенції для вчасної виплати зарплат учителям

Загалом розподілено 48,1 млн грн.

Уряд розподілив резерв освітньої субвенції для вчасної виплати зарплат учителям
ілюстративне фото
Фото: Микола Дзюба

Уряд розподілив резерв освітньої субвенції для виплати заробітної плати у 2025 році педагогам у закладах освіти, у яких на 1 вересня 2025 року вчилося менш як 45 учнів.

Як зазначає урядовий портал, після подання закладами звітності в системі АІКОМ було верифіковано 447 закладів, які були ліквідовані чи реорганізовані (понижено в ступені, створено філії), а також у яких зросла кількість учнів і становить понад 45.

Загалом розподілено 48,1 млн грн. Зазначається, що рішення уряду дасть змогу вчителям цих шкіл вчасно отримати заробітну плату, а громадам — уникнути заборгованості.

Переглянути обсяг коштів, розподілений для конкретної громади, можна за посиланням.
