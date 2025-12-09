Держава запропонувала обміняти папери на нові амортизовані єврооблігації серії C з погашенням у 2030–2032 роках.

Україна отримала від спеціального комітету кредиторів підтримку нової пропозиції для власників ВВП-варантів і погодилася на введення механізму відновлення збитків, пише «Інтерфакс-Україна».

Як відомо, уряд 1 грудня оголосив оновлену пропозицію для власників ВВП-варантів на суму понад $2,59 млрд. Держава запропонувала обміняти ці папери на нові амортизовані єврооблігації серії C з погашенням у 2030–2032 роках, а також надати власникам винагороду до 7%.

Як ідеться в біржовому повідомленні України, спеціальний комітет підтвердив свою згоду з оновленими умовами обміну та характеристиками нових цінних паперів. Частину змін обговорювали також із власниками ВВП-варантів, які не входять до комітету.

Нові облігації отримають положення про «Суму відновлення збитків». Це означає, що у визначених випадках власники можуть розраховувати на негайну компенсацію за цими паперами.

До таких випадків належать, зокрема, несплата основної суми чи відсотків за новими єврооблігаціями серії C, запровадження щодо них мораторію або включення цих паперів до ширшої програми реструктуризації.

Уряд також повідомив, що з метою збереження конструктивних відносин із власниками єврооблігацій класу A та B, випущених у серпні 2024 року, він проведе окреме опитування щодо додаткових умов, погоджених зі спецкомітетом.

Після внесення змін Україна продовжила строк ранньої подачі заявок на обмін ВВП-варантів. Максимальну винагороду інвестори зможуть отримати, якщо подадуть заявки до 15 грудня. Раніше кінцевою датою було 12 грудня. Усі інші умови залишили без змін.