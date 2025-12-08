У Фастові знесуть пошкоджений Росією вокзал та збудують новий

Будівлю залізничного вокзалу, яка постраждала унаслідок російського обстрілу у Фастові на Київщині, планують демонтувати та спорудити новий.
Про це написав у фейсбуці міський голова Фастова Михайло Нетяжук.
Він зазначив, що через станцію почали курсувати пасажирські потяги далекого сполучення і заплановані роботи з часткового відновлення приміських пасажирських перевезень. Залізничники роблять усе можливе, щоб сполучення з Києвом працювало у звичному режимі.
"За результатами засідання штабу ліквідації наслідків ворожої атаки під головуванням керівника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського ухвалено рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові", – написав Нетяжук.
За його словами, проєкт пройде процедуру публічних обговорень, і до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади.
На час будівництва нового вокзалу на пероні планується встановити тимчасову модульну конструкцію, а наразі для обігріву пасажирів та організації зони очікування встановлено намет.
- На початку грудня росіяни атакували масовано Київщину. Через обстріл змінювався рух потягів.