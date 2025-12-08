Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаЕкономікаДержава

У Фастові знесуть пошкоджений Росією вокзал та збудують новий

На час будівництва нового вокзалу на пероні встановлять тимчасову модульну конструкцію.

У Фастові знесуть пошкоджений Росією вокзал та збудують новий
наслідки обстрілів РФ по станції "Фастів"
Фото: Олексій Кулеба

Будівлю залізничного вокзалу, яка постраждала унаслідок російського обстрілу у Фастові на Київщині, планують демонтувати та спорудити новий. 

Про це написав у фейсбуці міський голова Фастова Михайло Нетяжук. 

Він зазначив, що через станцію почали курсувати пасажирські потяги далекого сполучення і заплановані роботи з часткового відновлення приміських пасажирських перевезень. Залізничники роблять усе можливе, щоб сполучення з Києвом працювало у звичному режимі.

"За результатами засідання штабу ліквідації наслідків ворожої атаки під головуванням керівника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського ухвалено рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові", – написав Нетяжук. 

За його словами, проєкт пройде процедуру публічних обговорень, і до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади.

На час будівництва нового вокзалу на пероні планується встановити тимчасову модульну конструкцію, а наразі для обігріву пасажирів та організації зони очікування встановлено намет.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies