Сьогодні в Україні застосовуються графіки відключень та обмеження потужності для бізнесу

Сьогодні, 8 грудня, внаслідок восьми з початку року масованих ракетно-дронових атак на енергосистему в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення обсягом від 2,5 до 4 черг.

Як зазначили в Укренерго, час застосування можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у конкретному регіоні.

Вночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок на ранок у регіоні є значна кількість знеструмлених споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Сьогодні, 8 грудня, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії був на 15,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина – вимушене застосування більшого обсягу заходів обмеження. Вчора, 7 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 16,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 30 листопада.

В Укренерго закликають максимально обмежувати сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень.