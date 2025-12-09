Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко анонсувала рішення для перерозподілу електроенергії і спрямування для побутових споживачів

Наразі працюють над скороченням тривалості відключень.

Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала рішення для перерозподілу електроенергії і спрямування для побутових споживачів.

Як написала вона у телеграмі, пройшла координаційна нарада за участі віце-премʼєра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу Президента України  Віктора Микити та голови "Укренерго" Віталія Зайченка.

"Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми", – зазначила глава уряду.

Вона нагадала, що по всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень і написала, що працюють над скороченням їхньої тривалості.

"Готуємо низку рішень Уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів", – повідомила прем'єрка. 

  • Внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок 9 грудня без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.
  • Голова правління Укренерго Віталій Зайченко нещодавно розповів, що на покращення ситуації зі світлом після масованої атаки Росії у ніч на 6 грудня знадобиться не декілька днів, а тижні.
﻿
