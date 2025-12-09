Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала рішення для перерозподілу електроенергії і спрямування для побутових споживачів.

Як написала вона у телеграмі, пройшла координаційна нарада за участі віце-премʼєра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу Президента України Віктора Микити та голови "Укренерго" Віталія Зайченка.

"Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми", – зазначила глава уряду.

Вона нагадала, що по всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень і написала, що працюють над скороченням їхньої тривалості.

"Готуємо низку рішень Уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів", – повідомила прем'єрка.