Пентагон усунув міністра Дрісколла від переговорів щодо України

Гегсет ухвалив таке рішення після того, як побачив, що Дрісколл, на його думку, виходить за межі своєї компетенції.

Пентагон усунув міністра Дрісколла від переговорів щодо України
Міністр армії Ден Дрісколл
Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Julius Harris

Міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла відсторонили від участі у переговорному процесі щодо врегулювання російсько-української війни. 

Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Telegraph, очільник Міноборони Піт Гегсет ухвалив таке рішення після того, як побачив, що Дрісколл, на його думку, виходить за межі своєї компетенції. Джерело описало це так: «Він надто активно включився — і йому дали по руках».

У матеріалі зазначається, що в Пентагоні за Гегсета сформувалася атмосфера недовіри й хаотичних рішень, яку журналісти називають «параноїдальною». Попри це, Дрісколл довгий час залишався осторонь внутрішніх конфліктів, зберігаючи репутацію стриманого і професійного посадовця.

Його вплив в адміністрації Дональда Трампа зростав доволі швидко. Так само зростала й довіра до нього серед європейських партнерів, які високо оцінювали його досвід і зважений підхід.

  • Президент США призначив міністра Сухопутних військ США спеціальним представником у листопаді цього року.
