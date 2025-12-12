Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСвіт

Спецпредставник Трампа поїхав до Лукашенка домовлятися про звільнення політв’язнів

Білоруський диктатор заявив, що готовий вести предметний діалог із Вашингтоном. 

Спецпредставник Трампа поїхав до Лукашенка домовлятися про звільнення політв’язнів
Олександр Лукашенко
Фото: ТАСС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів у Мінську переговори зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом, який займається питанням звільнення білоруських політичних в’язнів. 

Як пише Reuters, під час зустрічі Лукашенко заявив, що готовий вести предметний діалог із Вашингтоном. 

«Передайте Трампу, що нам треба рухатися вперед. Ми щось зробимо — і зробимо разом», — звернувся білоруський диктатор до Коула. 

Сполучені Штати хочуть звільнити, за оцінкою Трампа, до 1400 політв’язнів. Під час попереднього візиту Коула у вересні Лукашенко погодився відпустити 52 затриманих. Одну звільнену особу згодом знову заарештували, оскільки вона відмовилася від депортації.

У відповідь США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії. Однак із того часу правозахисники зафіксували щонайменше 167 нових політичних в’язнів. 

Попри багаторічну міжнародну ізоляцію, Лукашенко нині демонструє готовність до контакту із Заходом на тлі спроб послабити санкційний тиск. Аналітики припускають, що Мінськ прагне хоча б частково послабити залежність від Москви та поліпшити стосунки зі США.

Серед найвідоміших білоруських політв’язнів залишаються лауреат Нобелівської премії миру 2022 року Олесь Біляцький і Марія Колесникова — одна з лідерок протестів 2020 року, які розігнали силовики Лукашенка.

Американські посадовці зазначають, що нинішні контакти Вашингтона з Мінськом є частиною ширшої довгострокової стратегії Сполучених Штатів, яка має на меті хоча б частково вивести Білорусь із орбіти впливу Кремля.

  • 22 листопада у пресслужбі Лукашенка повідомили, що він начебто помилував 31 громадянина України, а також двох католицьких священників.
