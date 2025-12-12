Британський міністр збройних сил Ел Карнс заявив під час запуску служби, що “тінь війни стукає у двері Європи”, і попередив, що союзники по НАТО повинні бути готові дати відповідь.

У Великій Британії презентували нову Службу військової розвідки (Military Intelligence Service – MIS), яка працюватиме на базі Королівських повітряних сил Вайтон у Кембриджширі на сході Англії (Royal Air Force Wyton).

Про це пише Politico.

Британський міністр збройних сил Ел Карнс заявив під час запуску служби, що “тінь війни стукає у двері Європи”, і попередив, що союзники по НАТО повинні бути готові дати відповідь.

Він, наводячи як приклад вторгнення Росії в Україну, ствердив, що Європа більше не стикається з “війнами за вибором”, а з “війнами за необхідністю”, які супроводжуватимуться високими людськими жертвами.

Начальник оборонної розвідки Великої Британії Адріан Берд заявив, що ворожа розвідувальна діяльність проти британського військового персоналу та військової інфраструктури зросла більше ніж на 50% за останній рік – загроза фіксується переважно з Ірану, Китаю та Росії.

База RAF, звідки працюватиме новий об’єднаний розвідувальний підрозділ, вже є домівкою для Pathfinder – найбільшого у світі розвідувального центру альянсу “П’ять очей”.

MIS об'єднає підрозділи Королівського флоту, Британської армії та Королівських ВПС, щоб пришвидшити обмін інформацією, як це рекомендовано у цьогорічному Стратегічному огляді оборони.

Тут також буде розміщено новий Підрозділ контррозвідки оборони (Defence Counter-Intelligence Unit), призначений для захисту збройних сил, їхнього обладнання та систем від іноземного втручання.

Персонал у Вайтоні контролюватиме широкий спектр даних із супутникових знімків та відеозаписів, записаних дронами, а також інформацію, зібрану агентами на місцях.

Після нещодавньої нищівної доповіді Комітету оборони Палати громад Великої Британії щодо готовності Лондона до війни, Карнс заявив, що оновлення військової розвідки допоможе забезпечити “абсолютну безпомилковість нашого стримування”.

Карнс наголосив на необхідності переконати британську громадськість у серйозності загроз, що виникають з боку ворожих держав. Міністри повинні “забезпечити, аби населення усвідомили, що ці загрози за кордоном мають прямий вплив на їхній спосіб життя, вартість життя, ціни на продукти харчування, ціни на паливо та державні витрати загалом”.