НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаСвіт

У Великій Британії презентували нову Службу військової розвідки

Британський міністр збройних сил Ел Карнс заявив під час запуску служби, що “тінь війни стукає у двері Європи”, і попередив, що союзники по НАТО повинні бути готові дати відповідь.

У Великій Британії презентували нову Службу військової розвідки
Британський міністр збройних сил Ел Карнс
Фото: Alamy

У Великій Британії презентували нову Службу військової розвідки (Military Intelligence Service – MIS), яка працюватиме на базі Королівських повітряних сил Вайтон у Кембриджширі на сході Англії (Royal Air Force Wyton).

Про це пише Politico.

Британський міністр збройних сил Ел Карнс заявив під час запуску служби, що “тінь війни стукає у двері Європи”, і попередив, що союзники по НАТО повинні бути готові дати відповідь.

Він, наводячи як приклад вторгнення Росії в Україну, ствердив, що Європа більше не стикається з “війнами за вибором”, а з “війнами за необхідністю”, які супроводжуватимуться високими людськими жертвами.

Начальник оборонної розвідки Великої Британії Адріан Берд заявив, що ворожа розвідувальна діяльність проти британського військового персоналу та військової інфраструктури зросла більше ніж на 50% за останній рік – загроза фіксується переважно з Ірану, Китаю та Росії.

База RAF, звідки працюватиме новий об’єднаний розвідувальний підрозділ, вже є домівкою для Pathfinder – найбільшого у світі розвідувального центру альянсу “П’ять очей”.

MIS об'єднає підрозділи Королівського флоту, Британської армії та Королівських ВПС, щоб пришвидшити обмін інформацією, як це рекомендовано у цьогорічному Стратегічному огляді оборони.

Тут також буде розміщено новий Підрозділ контррозвідки оборони (Defence Counter-Intelligence Unit), призначений для захисту збройних сил, їхнього обладнання та систем від іноземного втручання.

Персонал у Вайтоні контролюватиме широкий спектр даних із супутникових знімків та відеозаписів, записаних дронами, а також інформацію, зібрану агентами на місцях.

Після нещодавньої нищівної доповіді Комітету оборони Палати громад Великої Британії щодо готовності Лондона до війни, Карнс заявив, що оновлення військової розвідки допоможе забезпечити “абсолютну безпомилковість нашого стримування”.

Карнс наголосив на необхідності переконати британську громадськість у серйозності загроз, що виникають з боку ворожих держав. Міністри повинні “забезпечити, аби населення усвідомили, що ці загрози за кордоном мають прямий вплив на їхній спосіб життя, вартість життя, ціни на продукти харчування, ціни на паливо та державні витрати загалом”.

  • Його ремарки перегукуються з попередженнями голови НАТО Марком Рютте, який під час виступу в Берліні вчора сказав: “Росія повернула війну до Європи, і ми повинні бути готові до масштабів війни, які пережили наші дідусі та прадідусі”.
  • Зазначимо, високопосадовці, відповідальні за запуск нової британської ініціативи, визнають, що кадрів для роботи в розвідувальних структурах не вистачає.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies