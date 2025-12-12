Сальвадорця, який опинився в центрі суперечки щодо жорсткої імміграційної політики президента Дональда Трампа, звільнили з-під варти після тривалої судової боротьби.
Про це повідомляє DW.
Кілмар Абрего Гарсія, якого незаконно депортували до рідного Сальвадору в березні, а потім потім до США в червні для пред'явлення обвинувачень у незаконному переправленні людей, тепер отримає дозвіл, принаймні тимчасовий, повернутися до свого дому в Меріленді.
Окружний суддя США Паула Сініс, кандидатура якої була висунута колишнім президентом Бараком Обамою, заявила, що адміністрація Трампа “не має законних підстав для затримання та виселення” Абрего Гарсії, і що “його подальше утримання під вартою має бути припинено”.
Речниця Білого дому повідомила журналістам, що адміністрація Трампа оскаржить це рішення, звинувативши суддю Сініса в “активізмі”.
- Справа Абрего Гарсії стала символом агресивних імміграційних репресій адміністрації Трампа. У Білому домі неодноразово стверджували, що Абрего Гарсія є членом сальвадорського угруповання, відомого як MS-13, і йому не повинні дозволити залишатися в США. Сам Гарсія це заперечує.
- У 2019 році суддя з імміграційних справ постановив, що Гарсію не можна депортувати до Сальвадору, оскільки йому і його родині загрожують банди.