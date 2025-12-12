Він отримає дозвіл, принаймні тимчасовий, повернутися до свого дому в Меріленді.

Сальвадорця, який опинився в центрі суперечки щодо жорсткої імміграційної політики президента Дональда Трампа, звільнили з-під варти після тривалої судової боротьби.

Про це повідомляє DW.

Кілмар Абрего Гарсія, якого незаконно депортували до рідного Сальвадору в березні, а потім потім до США в червні для пред'явлення обвинувачень у незаконному переправленні людей, тепер отримає дозвіл, принаймні тимчасовий, повернутися до свого дому в Меріленді.

Окружний суддя США Паула Сініс, кандидатура якої була висунута колишнім президентом Бараком Обамою, заявила, що адміністрація Трампа “не має законних підстав для затримання та виселення” Абрего Гарсії, і що “його подальше утримання під вартою має бути припинено”.

Речниця Білого дому повідомила журналістам, що адміністрація Трампа оскаржить це рішення, звинувативши суддю Сініса в “активізмі”.