У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСвіт

Сальвадорця Гарсію, якого помилково депортували зі США, звільнили з-під варти

Він отримає дозвіл, принаймні тимчасовий, повернутися до свого дому в Меріленді.

Сальвадорця Гарсію, якого помилково депортували зі США, звільнили з-під варти
Фото Кілмара Абрего Гарсії на плакаті
Фото: EPA/UPG

Сальвадорця, який опинився в центрі суперечки щодо жорсткої імміграційної політики президента Дональда Трампа, звільнили з-під варти після тривалої судової боротьби.

Про це повідомляє DW.

Кілмар Абрего Гарсія, якого незаконно депортували до рідного Сальвадору в березні, а потім потім до США в червні для пред'явлення обвинувачень у незаконному переправленні людей, тепер отримає дозвіл, принаймні тимчасовий, повернутися до свого дому в Меріленді.

Окружний суддя США Паула Сініс, кандидатура якої була висунута колишнім президентом Бараком Обамою, заявила, що адміністрація Трампа “не має законних підстав для затримання та виселення” Абрего Гарсії, і що “його подальше утримання під вартою має бути припинено”.

Речниця Білого дому повідомила журналістам, що адміністрація Трампа оскаржить це рішення, звинувативши суддю Сініса в “активізмі”.

  • Справа Абрего Гарсії стала символом агресивних імміграційних репресій адміністрації Трампа. У Білому домі неодноразово стверджували, що Абрего Гарсія є членом сальвадорського угруповання, відомого як MS-13, і йому не повинні дозволити залишатися в США. Сам Гарсія це заперечує.
  • У 2019 році суддя з імміграційних справ постановив, що Гарсію не можна депортувати до Сальвадору, оскільки йому і його родині загрожують банди. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies