Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Таїланд розпустив парламент на тлі зіткнень з Камбоджею

Прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул раніше заявляв, що розпустить парламент до кінця січня. 

Таїланд розпустив парламент на тлі зіткнень з Камбоджею
Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул
Фото: EPA/UPG

Таїланд розпустив парламент на тлі майже тижня нових зіткнень на кордоні з Камбоджею. Загальні вибори мають бути оголошені протягом 45-60 днів.

Про це повідомляє BBC.

У королівському указі, опублікованому в п'ятницю, прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул згадав серед інших викликів смертоносний прикордонний конфлікт – проблему, з якою його уряд меншості не зміг упоратися відтоді, як прийшов до влади три місяці тому.

“Відповідним рішенням є розпуск парламенту… що є способом повернути політичну владу народу”, – сказав він.

Анутін, бізнес-магнат, є третім прем'єр-міністром Таїланду з серпня 2023 року. Коли він прийшов до влади у вересні, політик заявив, що розпустить парламент до кінця січня. Однак, тепер, зіткнувшись з неминучим вотумом недовіри, Анутін прискорив проведення виборів.

Анутіна та його партію “Бхумджайтхай” жорстко розкритикували за дії під час масштабної повені на півдні Таїланду у листопаді, внаслідок якої загинуло щонайменше 176 людей.

Розпуск парламенту відбувся під час поновлення бойових дій з Камбоджею, унаслідок яких загинуло щонайменше 20 людей, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки.
﻿
