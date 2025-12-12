Таїланд розпустив парламент на тлі зіткнень з Камбоджею

Прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул раніше заявляв, що розпустить парламент до кінця січня.

Таїланд розпустив парламент на тлі майже тижня нових зіткнень на кордоні з Камбоджею. Загальні вибори мають бути оголошені протягом 45-60 днів.

Про це повідомляє BBC.

У королівському указі, опублікованому в п'ятницю, прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул згадав серед інших викликів смертоносний прикордонний конфлікт – проблему, з якою його уряд меншості не зміг упоратися відтоді, як прийшов до влади три місяці тому.

“Відповідним рішенням є розпуск парламенту… що є способом повернути політичну владу народу”, – сказав він.

Анутін, бізнес-магнат, є третім прем'єр-міністром Таїланду з серпня 2023 року. Коли він прийшов до влади у вересні, політик заявив, що розпустить парламент до кінця січня. Однак, тепер, зіткнувшись з неминучим вотумом недовіри, Анутін прискорив проведення виборів.

Анутіна та його партію “Бхумджайтхай” жорстко розкритикували за дії під час масштабної повені на півдні Таїланду у листопаді, внаслідок якої загинуло щонайменше 176 людей.

Розпуск парламенту відбувся під час поновлення бойових дій з Камбоджею, унаслідок яких загинуло щонайменше 20 людей, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки.