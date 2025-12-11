Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Трамп планує телефонну розмову з Таїландом і Камбоджею

Президент США вважає, що “зможе змусити їх припинити боротьбу”.

Трамп планує телефонну розмову з Таїландом і Камбоджею
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп планує телефонну розмову з Таїландом і Камбоджею.

Про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, що зможу змусити їх припинити боротьбу", - сказав Трамп.

Він уточнив, що збирається поговорити з ними в четвер.

  • Напруга зростала після того, як минулого місяця Таїланд призупинив заходи з деескалації, узгоджені на саміті під керівництвом Трампа, після того як унаслідок вибуху міни на кордоні постраждали солдати.

  • Таїланд має значну військову перевагу – його збройні сили суттєво перевершують камбоджійські за чисельністю, бюджетом та озброєнням, а його винищувачі завдають авіаударів на підтримку наземних військ.

  • Таїланд і Камбоджа вже понад століття сперечаються щодо суверенітету на недемаркованих ділянках свого 817-кілометрового кордону, а суперечки навколо давніх храмів регулярно провокують сплески націоналістичних настроїв і збройні інциденти, зокрема смертельний тижневий артилерійський обмін у 2011 році.
