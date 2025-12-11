Президент США Дональд Трамп планує телефонну розмову з Таїландом і Камбоджею.
Про це повідомляє Reuters.
"Я думаю, що зможу змусити їх припинити боротьбу", - сказав Трамп.
Він уточнив, що збирається поговорити з ними в четвер.
-
Напруга зростала після того, як минулого місяця Таїланд призупинив заходи з деескалації, узгоджені на саміті під керівництвом Трампа, після того як унаслідок вибуху міни на кордоні постраждали солдати.
-
Таїланд має значну військову перевагу – його збройні сили суттєво перевершують камбоджійські за чисельністю, бюджетом та озброєнням, а його винищувачі завдають авіаударів на підтримку наземних військ.
-
Таїланд і Камбоджа вже понад століття сперечаються щодо суверенітету на недемаркованих ділянках свого 817-кілометрового кордону, а суперечки навколо давніх храмів регулярно провокують сплески націоналістичних настроїв і збройні інциденти, зокрема смертельний тижневий артилерійський обмін у 2011 році.