Президент США Дональд Трамп планує телефонну розмову з Таїландом і Камбоджею.

Про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, що зможу змусити їх припинити боротьбу", - сказав Трамп.

Він уточнив, що збирається поговорити з ними в четвер.

Напруга зростала після того, як минулого місяця Таїланд призупинив заходи з деескалації, узгоджені на саміті під керівництвом Трампа, після того як унаслідок вибуху міни на кордоні постраждали солдати.

Таїланд має значну військову перевагу – його збройні сили суттєво перевершують камбоджійські за чисельністю, бюджетом та озброєнням, а його винищувачі завдають авіаударів на підтримку наземних військ.