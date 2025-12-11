НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
США запустили нову візову програму "Золота картка Трампа": податися можна за $1 млн

Розгляд такої заяви займе тижні, при цьому людині можуть відмовити з міркувань безпеки. 

Золота картка Трампа: США запустили нову візову програму
Фото: молотка картка Трампа

Президент США Дональд Трамп офіційно запустив візу "Золота картка", яка дозволяє за $1 млн пришвидшити розгляд візової заяви. А компанії можуть за 2 млн доларів стати спонсорами іноземного співробітника, пише CNN

Трамп оголосив про запуск нової імміграційної програми у середу на Круглому столі. Уже працює відповідний сайт: trumpcard.gov.

"Дуже захопливо для мене і для країни, що ми щойно запустили «Золоту картку Трампа»", – сказав він. 

На сайті зазначили, що Золота картка Трампа – це віза, заснована на можливості іноземного громадянина зробити внесок на благо США. При цьому з міркувань національної безпеки йому можуть відмовити. Кожному, хто претендує на цю візу, потрібно буде відвідати інтерв'ю і надати необхідні документи вчасно. Процес розгляду заявки займе тижні. 

Золота картка Трампа
Фото: сайт Золотої картки Трампа
Золота картка Трампа

При цьому буде ще "Платинова картка" – вона поки не працює, але можна записатися в чергу. 

"Платинова картка Трампа дозволить окремим заявникам проживати в Сполучених Штатах до 270 днів на рік без сплати податків на дохід, отриманий не з США. Більше жодних туристичних віз", – повідомили на сайті. 
