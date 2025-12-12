Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Bild: ЄС скасує плани щодо заборони продажів бензинових та дизельних авто

З 2035 року будуть діяти більш жорсткі обмеження викидів, але виробляти двигуни внутрішнього згорання можна й надалі.

Завод BMW у Лейпцигу, Німеччина
Фото: BMW

Німецьке видання Bild з посиланням на президента Європейської народної партії Манфреда Вебера стверджує, що у ЄС домовилися відмовитися від попередніх планів щодо заборони двигунів внутрішнього згорання в авто з 2035 року.

За словами очільника найбільшої фракції у Європарламенті, Європейська Комісія погодилася, що замість вимоги скоротити на 100% викиди вуглецю у нових автомобілях буде діяти норма щодо скорочення на 90%. Це означає, що автовиробники зможуть продовжити комплектувати автівки бензиновими та дизельними двигунами. 

На думку чиновників ЄС, це дозволяє водночас залишатися вірними ідеї кліматичної нейтральності, але й не завдавати шкоди економіці у країнах, де виробництво авто є важливою галуззю.  
