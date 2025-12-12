Bild: ЄС скасує плани щодо заборони продажів бензинових та дизельних авто

З 2035 року будуть діяти більш жорсткі обмеження викидів, але виробляти двигуни внутрішнього згорання можна й надалі.

Німецьке видання Bild з посиланням на президента Європейської народної партії Манфреда Вебера стверджує, що у ЄС домовилися відмовитися від попередніх планів щодо заборони двигунів внутрішнього згорання в авто з 2035 року.

За словами очільника найбільшої фракції у Європарламенті, Європейська Комісія погодилася, що замість вимоги скоротити на 100% викиди вуглецю у нових автомобілях буде діяти норма щодо скорочення на 90%. Це означає, що автовиробники зможуть продовжити комплектувати автівки бензиновими та дизельними двигунами.

На думку чиновників ЄС, це дозволяє водночас залишатися вірними ідеї кліматичної нейтральності, але й не завдавати шкоди економіці у країнах, де виробництво авто є важливою галуззю.