Вбивця Чарлі Кірка вперше особисто прибув до суду

Засідання щодо найбільш резонансного злочину року почалося з дебатів про допуск ЗМІ.

22-річний Тайлер Робінсон, якого звинувачують у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка, вперше особисто прибув до суду в штаті Юта на розгляд своєї кримінальної справи.

Як пише BBC, попередні засідання відбувалися у дистанційному форматі. Суд має визначити, чи надавати засобам масової інформації доступ до слухань. Сторона захисту наполягає на тому, щоб медіа не брали участь у процесі.

Натомість вдова Кірка Еріка закликала суддю зробити слухання максимально прозорими, щоб припинити потік конспірологічних теорій щодо вбивства її чоловіка.

Прокуратура має намір вимагати для Робінсона максимального ступеню покарання - смертної кари. Сам обвинувачений поки не говорив у суді, чи визнає свою провину.