Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Вбивця Чарлі Кірка вперше особисто прибув до суду

Засідання щодо найбільш резонансного злочину року почалося з дебатів про допуск ЗМІ.

Вбивця Чарлі Кірка вперше особисто прибув до суду
Тайлер Робінсон у суді
Фото: EPA/UPG

22-річний Тайлер Робінсон, якого звинувачують у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка, вперше особисто прибув до суду в штаті Юта на розгляд своєї кримінальної справи.

Як пише BBC, попередні засідання відбувалися у дистанційному форматі. Суд має визначити, чи надавати засобам масової інформації доступ до слухань. Сторона захисту наполягає на тому, щоб медіа не брали участь у процесі.

Натомість вдова Кірка Еріка закликала суддю зробити слухання максимально прозорими, щоб припинити потік конспірологічних теорій щодо вбивства її чоловіка.

Прокуратура має намір вимагати для Робінсона максимального ступеню покарання - смертної кари. Сам обвинувачений поки не говорив у суді, чи визнає свою провину. 
