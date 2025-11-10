Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСвіт

Таїланд пригрозив розірвати мирну угоду із Камбоджею через вибух міни на кордоні

Через вибух постраждали двоє тайських солдатів. 

Таїланд пригрозив розірвати мирну угоду із Камбоджею через вибух міни на кордоні
Кордон Камбоджі і Таїланду
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул пригрозив розірвати мирну угоду з Камбоджею, підписану минулого місяця, після того як вибух міни на кордоні поранив двох тайських солдатів.

Про це пише Bloomberg.

За даними тайської армії, військові підірвалися на мінах, які, ймовірно, були встановлені нещодавно, під час рутинного патрулювання у провінції Сі-Са-Кет. Це вже сьомий подібний інцидент за останні чотири місяці.

У зв’язку з цим Таїланд обіцяє призупинити виконання умов мирної угоди в Куала-Лумпурі, підтриманої президентом США Дональдом Трампом. Ця угода передбачає заходи з роззброєння та нормалізації двосторонніх відносин. Анутін також оголосив про зупинку звільнення 18 камбоджійських солдатів, які перебувають у тайському полоні від липня. Цей процес мав розпочатися 21 листопада відповідно до домовленостей.

"Усе, що ми робили досі, буде зупинено, доки не отримаємо більшої ясності. Те, що сталося, показує: ворожість не зменшилася, як ми сподівалися. Ми не можемо рухатися далі", – сказав прем’єр журналістам. 

Анутін доручив міністерствам закордонних справ і оборони подати офіційні скарги спостережній групі АСЕАН, до складу якої входять військові представники країн Південно-Східної Азії.

У вівторок прем’єр має відвідати поранених солдатів у Сі-Са-Кеті та очолити нараду, присвячену позиції Таїланду щодо подальшої долі мирної угоди.

Згідно з мирними домовленостями, сторони мали вивести важке озброєння з прикордонних зон у період із 1 листопада по 31 грудня та співпрацювати у розмінуванні територій. Таїланд також наполягав, щоб Камбоджа посилила боротьбу з кібершахрайськими операціями, які діють із її території.

Міністерство національної оборони Камбоджі поки не прокоментувало інцидент.

  • Унаслідок найбільш запеклих за останній час боїв між державами Південно-Східної Азії загинули десятки людей, а близько 300 000 були тимчасово змушені залишити домівки.
  • Камбоджа та Таїланд десятиліттями сперечаються щодо недемаркованих ділянок спільного сухопутного кордону протяжністю 817 км, який уперше був нанесений на мапу Францією у 1907 році, коли та була колоніальною державою.
  • У липні на спільному кордоні Таїланду і Камбоджі розпочалися сутички. 
  • Лідери Камбоджі та Таїланду погодилися сісти за стіл переговорів лише після того, як президент США Трамп заявив їм, що торговельні переговори не продовжаться, поки не буде досягнуто миру.
  • Згодом країнам вдалося домовитися.
  • Наприкінці вересня війська Таїланду і Камбоджі вперше після встановлення перемир'я улітку порушили режим тиші на кордоні. Військові обох країн обмінялися вогнем у прикордонному районі на північному сході Таїланду, застосувавши вогнепальну зброю та гранати. 
  • У жовтні Таїланд і Камбоджа підписали угоду про перемирʼя в присутності Трампа.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies