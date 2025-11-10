Таїланд пригрозив розірвати мирну угоду із Камбоджею через вибух міни на кордоні

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул пригрозив розірвати мирну угоду з Камбоджею, підписану минулого місяця, після того як вибух міни на кордоні поранив двох тайських солдатів.

Про це пише Bloomberg.

За даними тайської армії, військові підірвалися на мінах, які, ймовірно, були встановлені нещодавно, під час рутинного патрулювання у провінції Сі-Са-Кет. Це вже сьомий подібний інцидент за останні чотири місяці.

У зв’язку з цим Таїланд обіцяє призупинити виконання умов мирної угоди в Куала-Лумпурі, підтриманої президентом США Дональдом Трампом. Ця угода передбачає заходи з роззброєння та нормалізації двосторонніх відносин. Анутін також оголосив про зупинку звільнення 18 камбоджійських солдатів, які перебувають у тайському полоні від липня. Цей процес мав розпочатися 21 листопада відповідно до домовленостей.

"Усе, що ми робили досі, буде зупинено, доки не отримаємо більшої ясності. Те, що сталося, показує: ворожість не зменшилася, як ми сподівалися. Ми не можемо рухатися далі", – сказав прем’єр журналістам.

Анутін доручив міністерствам закордонних справ і оборони подати офіційні скарги спостережній групі АСЕАН, до складу якої входять військові представники країн Південно-Східної Азії.

У вівторок прем’єр має відвідати поранених солдатів у Сі-Са-Кеті та очолити нараду, присвячену позиції Таїланду щодо подальшої долі мирної угоди.

Згідно з мирними домовленостями, сторони мали вивести важке озброєння з прикордонних зон у період із 1 листопада по 31 грудня та співпрацювати у розмінуванні територій. Таїланд також наполягав, щоб Камбоджа посилила боротьбу з кібершахрайськими операціями, які діють із її території.

Міністерство національної оборони Камбоджі поки не прокоментувало інцидент.