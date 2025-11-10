Петр Павел виступив проти зняття українських прапорів у Чехії

Президент Чехії Петр Павел прокоментував зняття українських прапорів у його країні.

Про це повідомляє ČTK.

“Прапори були вивішені як символ солідарності з країною, на яку напала агресивна держава. Я думаю, що поки що нічого не змінилося. Україна все ще є об'єктом російської агресії, і доки не буде мирної угоди, наша солідарність з нею не повинна слабшати”, – сказав Петр Павел.

Він наголосив, що більшої шкоди Україні завдала би зміна позиції Чехії щодо допомоги.

“Чи то матеріальна, фінансова, військова чи будь-яка інша, яка матиме прямий вплив на втрати життя, поранення та матеріальні збитки. Я переконаний, що наша допомога має продовжуватися, тому що це не лише солідарність з Україною, але й вираження цінностей, за якими ми, як демократична країна, повинні стояти”, – підкреслив президент Чехії.

Новий спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура тримав драбину під час того, як з будівлі Палати депутатів знімали український прапор. У відповідь депутати повісили три прапори України.

Перший заступник голови популістської партії Чехії ANO Карел Гавлічек заявив про можливість припинення ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні.