Німеччина вимагає від колишньої «дочки» Газпрому розірвати контракт на постачання російського газу

ФРН націоналізувала SEFE після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Німеччина вимагає від колишньої «дочки» Газпрому розірвати контракт на постачання російського газу
Газпром
Фото: EPA/UPG

Міністерство економіки Німеччини заявило, що державна компанія SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) має припинити імпорт скрапленого природного газу з Росії за чинним контрактом із заводу Ямал у Сибіру, передає агенція Bloomberg.

Уряд ФРН розглядає можливість розірвання угоди через форс-мажор, що може бути обґрунтованим після запровадження Євросоюзом нових санкцій проти Москви та його політики відмови від російських енергоносіїв.

SEFE — колишня дочірня структура «Газпрому», націоналізована Німеччиною після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Попри це, компанія продовжує виконувати довгостроковий контракт із російською стороною на постачання 2,9 мільйона тонн скрапленого газу на рік до 2040 року. Угода не передбачає права на одностороннє розірвання угоди.

Компанію неодноразово критикували за збереження співпраці з Росією. За оцінками експертів, вартість дострокового розірвання контракту може сягнути 10 мільярдів євро.

У жовтні SEFE заявила, що аналізує вплив останніх санкцій ЄС на свої зобов’язання, але поки не вжила конкретних дій.
