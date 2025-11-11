Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаПраво

Завершили розслідування щодо ексголови правління компанії газороподілу

Його підозрюють у незаконному використанні державного газу на 250 млн грн.

Завершили розслідування щодо ексголови правління компанії газороподілу
Завершили розслідування щодо голови товариства "Блакитне паливо".
Фото: Офіс генпрокурора

Завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови правління приватної компанії у сфері газорозподілення – товариства "Блакитне паливо". 

Як зазначили у Офісі генпрокурора, він організував незаконне споживання державного газу, попри те що підприємству офіційно припинили постачання через борги.

У січні 2023 року через наявну заборгованість за отриманий природний газ державне підприємство виключило підконтрольне йому товариство з балансуючої групи та припинило постачання ресурсу. Після цього підприємство втратило право розподіляти газ споживачам і третім особам.

Упродовж лютого–червня того ж року посадовець не уклав нових договорів постачання, однак організував подальше споживання природного газу. Унаслідок таких дій відбувся несанкціонований відбір понад 10 млн кубометрів газу з газорозподільної системи, що спричинило збитки державі на понад 251 млн грн.

Його дії кваліфікцівли як зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364-1 КК України).
