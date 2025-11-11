Завершили розслідування щодо ексголови правління компанії газороподілу

Його підозрюють у незаконному використанні державного газу на 250 млн грн.

Завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови правління приватної компанії у сфері газорозподілення – товариства "Блакитне паливо".

Як зазначили у Офісі генпрокурора, він організував незаконне споживання державного газу, попри те що підприємству офіційно припинили постачання через борги.

У січні 2023 року через наявну заборгованість за отриманий природний газ державне підприємство виключило підконтрольне йому товариство з балансуючої групи та припинило постачання ресурсу. Після цього підприємство втратило право розподіляти газ споживачам і третім особам.

Упродовж лютого–червня того ж року посадовець не уклав нових договорів постачання, однак організував подальше споживання природного газу. Унаслідок таких дій відбувся несанкціонований відбір понад 10 млн кубометрів газу з газорозподільної системи, що спричинило збитки державі на понад 251 млн грн.

Його дії кваліфікцівли як зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364-1 КК України).