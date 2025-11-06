Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
ГоловнаПраво

Судитимуть мешканця Черкащини, який поштою відправляв зброю та боєприпаси

Чоловік продав автомат Калашникова “АК-74”, патрони та бойові гранати мешканцю Нового Роздолу.

Судитимуть мешканця Черкащини, який поштою відправляв зброю та боєприпаси

Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця Черкащини, який незаконно збував вогнепальну зброю та боєприпаси.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що у період з липня по вересень цього року чоловік продав автомат Калашникова “АК-74”, понад 380 патронів та дві бойові гранати мешканцю Нового Роздолу.

Покупців підшукував на спеціалізованому інтернет-форумі, домовлявся про продаж, спосіб оплати за “товар” та його доставку.

Зброю та боєприпаси відправляв поштою після часткової або повної оплати. Кошти отримував як через поштові відправлення на своє ім’я, так і на банківську карту матері.

Загалом його прибуток від продажу зброї та боєприпасів склав майже 65 тис. грн.

Йому інкриміновано незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.
