Правоохоронці завершили розслідування щодо держзради та шахрайства чинного нардепа

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України, якого звинувачують у державній зраді та заволодінні обманом коштами приватного підприємства.

Про це пише ДБР та Офіс генпрокурора.

Обвинувальний акт направлено до суду. Імовірно, йдеться про нардепа Є.Ш.

Зазначається, що вдалося зібрати докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Третій епізод стосується шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства.

У ДБР розповіли, що народний депутат підтримував контакти з представниками посольства Білорусі. Починаючи з 2020 року він неодноразово відвідував цю країну, зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом. Використовуючи ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про "відсутність загрози нападу з території Білорусі".

Встановили, що нардеп записував програми на власних медіаканалах, давав інтерв’ю проросійським блогерам та експертам. На них він поширював російські наративи. Згодом ці матеріали поширювалися на пропагандистських ресурсах РФ, створюючи у суспільстві агресора враження, що це офіційна позиція представника української влади.

Він не припинив це робити і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. У публічних виступах просував тези про нібито "крах української державності", втрату територій та неспроможність влади досягти миру. Також переконував, що Україна не зможе перемогти та має йти на переговори з РФ на будь-яких умовах.

Під час слідства задокументували, що депутат використав власні зв’язки у Білорусі для оборудки із постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, однак білоруська сторона затягувала поставку.

Депутат скористався ситуацією та переконував підприємців, що начебто немає необхідних дозволів на перевезення вантажу. Хоча достеменно знав, що всі документи були наявні. Щоб "вирішити проблему", він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн грн.

Отримані гроші він витратив на купівлю трьох авто преміумкласу: Porsche Macan, BMW X5M (2021 р.в.) та Mercedes-Benz AMG (2022 р.в.), які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість машин перевищує 250 тис. євро.

Народний депутат України обвинувачується у:

державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України);

державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України);

шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.