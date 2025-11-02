Верховна рада правосуддя погодилася на утримання під вартою судді, яку підозрюють у смертельній ДТП

Верховна рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За поданням прокурора Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області.
Вона підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель пішохода та травмування іншої особи (ч. 2 ст. 286 КК України).
- За даними слідства, трагедія сталася 31 жовтня 2025 року в селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево – Львів". Суддя, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухалася у напрямку Львова та, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не зменшила швидкість. У результаті авто наїхало на двох пішоходів. Один із них загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.