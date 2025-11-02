Верховна рада правосуддя погодилася на утримання під вартою судді, яку підозрюють у смертельній ДТП

Вона підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель пішохода та травмування іншої особи

Верховна рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За поданням прокурора Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області.

