Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаПраво

Ексдепутата Одеської міськради, причетного до подій 2 травня 2014, підозрюють у державній зраді

Він неодноразово зустрічався із розвідкою РФ, і отримував вказівки щодо "захисту російськомовних".

Ексдепутата Одеської міськради, причетного до подій 2 травня 2014, підозрюють у державній зраді
Фото: Wiki

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у державній зраді колишньому депутату Одеської міської ради, який був керівником Південного округу Координаційної Ради організацій російських співвітчизників (КРОРС).

Як зазначили у Бюро, ця структура була безпосередньо причетна до провокацій, які призвели до трагічних подій в Одесі у травні 2014 року. Тоді у будинку профспілок загинули понад 40 людей. 

Під час досудового розслідування встановили, що депутат займався антиукраїнською діяльністю на замовлення з РФ. Наприкінці лютого 2014 року він отримав чіткі вказівки від куратора з РФ для дестабілізації ситуації в Одесі. Чоловік діяв у складі так званої "координаційної ради" разом з відомими російськими провокаторами.

У ДБР розповіли, що у березні-квітні 2014 року експосадовець отримав від проросійських діячів інформацію про плани захоплення будівлі Одеської обласної ради та вказівки щодо підтримки акції. Він передавав все представникам "координаційної ради", координував з ними інформаційну підтримку цієї "визвольної акції". Він також неодноразово публічно виступав із закликами щодо проведення референдуму про автономію Одеської області, "необхідність захисту населення півдня та південного сходу України", припинення "дискримінації російської мови" та надання їй "особливого статусу".

У квітні–травні 2014 року він неодноразово зустрічався з співробітниками служби зовнішньої розвідки РФ, від яких отримував вказівки щодо "захисту російськомовних" і передавав їх підконтрольним громадським організаціям на території України.

Саме учасники "Координаційної ради" організували проведення на Куликовому полі в Одесі так званого мітингу руху "Антимайдан". 

"Під час провокаційного заходу було ініційовано звернення до президента рф володимира путіна щодо введення російських військ в Україну нібито для «захисту прав російськомовних громадян». Але головною метою провокаційної акції були саме відверто провокаційні дії кураторів, які й призвели до трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року", – розповіли у Бюро. 

29 жовтня 2025 року слідчі ДБР повідомили ексдепутату про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Наразі його тримають під вартою. Досудове розслідування триває.

  • У 2022 році ДБР затримало 12 диверсантів, які готували заколоти в Одесі на роковини трагедії 2 травня.
  • 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові сутички прибічників єдності України та проросійських сепаратистів. 48 людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок та стрілянини на площі. 124 людини були травмовані, в числі яких – 21 правоохоронець. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies