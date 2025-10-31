Ексдепутата Одеської міськради, причетного до подій 2 травня 2014, підозрюють у державній зраді

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у державній зраді колишньому депутату Одеської міської ради, який був керівником Південного округу Координаційної Ради організацій російських співвітчизників (КРОРС).

Як зазначили у Бюро, ця структура була безпосередньо причетна до провокацій, які призвели до трагічних подій в Одесі у травні 2014 року. Тоді у будинку профспілок загинули понад 40 людей.

Під час досудового розслідування встановили, що депутат займався антиукраїнською діяльністю на замовлення з РФ. Наприкінці лютого 2014 року він отримав чіткі вказівки від куратора з РФ для дестабілізації ситуації в Одесі. Чоловік діяв у складі так званої "координаційної ради" разом з відомими російськими провокаторами.

У ДБР розповіли, що у березні-квітні 2014 року експосадовець отримав від проросійських діячів інформацію про плани захоплення будівлі Одеської обласної ради та вказівки щодо підтримки акції. Він передавав все представникам "координаційної ради", координував з ними інформаційну підтримку цієї "визвольної акції". Він також неодноразово публічно виступав із закликами щодо проведення референдуму про автономію Одеської області, "необхідність захисту населення півдня та південного сходу України", припинення "дискримінації російської мови" та надання їй "особливого статусу".

У квітні–травні 2014 року він неодноразово зустрічався з співробітниками служби зовнішньої розвідки РФ, від яких отримував вказівки щодо "захисту російськомовних" і передавав їх підконтрольним громадським організаціям на території України.

Саме учасники "Координаційної ради" організували проведення на Куликовому полі в Одесі так званого мітингу руху "Антимайдан".

"Під час провокаційного заходу було ініційовано звернення до президента рф володимира путіна щодо введення російських військ в Україну нібито для «захисту прав російськомовних громадян». Але головною метою провокаційної акції були саме відверто провокаційні дії кураторів, які й призвели до трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року", – розповіли у Бюро.

29 жовтня 2025 року слідчі ДБР повідомили ексдепутату про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Наразі його тримають під вартою. Досудове розслідування триває.