Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Нападникам на ТЦК в Одесі загрожує від 5 до 15 років за ґратами

Цю справу розслідує СБУ. 

Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Нападникам на військоволужбовців ТЦК в Одесі біля промринку загрожує від 5 до 15 років. Цю справу розслідує СБУ.

Про це пише УНН із посиланя на спресслужбу Служби безпеки. 

Як повідомили правоохоронці, під час проведення мобілізаційних заходів в Одесі біля промринку група цивільних осіб напала на військовослужбовців ТЦК, застосувавши сльозогінний газ та перевернувши транспортний засіб. 

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про перешкоджання діяльності ТЦК.

Справу кваліфікували за статтею 114-1 ККУ – перешкоджання діяльності ТЦК. Залежно від частини статті, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років або від 8 до 15 років.

Як зазначила речниця СБУ, справа порушена "за фактом" і буде розглядатися, як групова проти групи осіб. Усіх причетних поки не вдалося встановити, триває пошук. 

"Відповідачів буде багато, звісно, що покарання кожної окремої особи залежатиме від обсягу її правопорушення: хтось перевертав автобус, умовно, а хтось поруч стояв", – повідомила речниця. 

Що відбулося

  • 30 жовтня під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу.
  • Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців.
Теми: , , , ,
