Нападникам на ТЦК в Одесі загрожує від 5 до 15 років за ґратами

Нападникам на військоволужбовців ТЦК в Одесі біля промринку загрожує від 5 до 15 років. Цю справу розслідує СБУ.

Про це пише УНН із посиланя на спресслужбу Служби безпеки.

Як повідомили правоохоронці, під час проведення мобілізаційних заходів в Одесі біля промринку група цивільних осіб напала на військовослужбовців ТЦК, застосувавши сльозогінний газ та перевернувши транспортний засіб.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про перешкоджання діяльності ТЦК.

Справу кваліфікували за статтею 114-1 ККУ – перешкоджання діяльності ТЦК. Залежно від частини статті, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років або від 8 до 15 років.

Як зазначила речниця СБУ, справа порушена "за фактом" і буде розглядатися, як групова проти групи осіб. Усіх причетних поки не вдалося встановити, триває пошук.

"Відповідачів буде багато, звісно, що покарання кожної окремої особи залежатиме від обсягу її правопорушення: хтось перевертав автобус, умовно, а хтось поруч стояв", – повідомила речниця.

Що відбулося