ГоловнаПраво

Затримали прикордонника, підозрюваного в обіцянці за хабар влаштувати знайомого у тиловий підрозділ

На Дніпропетровщині ДБР затримало прикордонника, підозрюваного в обіцянці за хабар працевлаштовувати знайомого у тиловий підрозділ, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Про підозру повідомили інспектору однієї з прикордонних застав.

До інспектора звернувся знайомий із проханням сприяти у проходженні служби саме в прикордонних підрозділах і бажано подалі від району бойових дій. Правоохоронець повідомив, що така “послуга” коштуватиме 5 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв “замовити слово” перед керівництвом загону та гарантувати службу в бажаному місці.

“При цьому інспектор «забув» повідомити, що мобілізація до прикордонних підрозділів нічим не відрізняється від мобілізації до ЗСУ і є абсолютно безоплатною. То ж фігурант надав лише загальні рекомендації щодо оформлення документів і став чекати, поки знайомого мобілізують у законному порядку, наказавши водночас передати йому обіцяну суму”, – розповіли у ДБР.

Правоохоронці затримали інспектора “на гарячому” під час отримання 5 тисяч доларів США.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.
