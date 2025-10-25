ДБР: австрійський суд розгляне екстрадицію ексгенерала СБУ, оголошеного у розшук

За даними правоохоронців, ексгенерал приїхав у Австрію у жовтні цього року.

Державне бюро розслідувань розповіло, що регіональний суд Корнойбурга у Австрії найближчим розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

"Державне бюро розслідувань та Міністерство юстиції Украіни підтримують активний діалог із правоохоронцями Австрії щодо застосування цього правового механізму", – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

В Україні слідчі ДБР завершили стосовно нього досудове розслідування за низкою статей кримінального кодексу.

"Після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства, експосадовець, за інформацією українських правоохоронців, у жовтні 2025 року переїхав в Австрію, про що були поінформовані австрійські колеги", – розповіли у Бюро.

Необхідні для екстрадиції документи підготували і передали компетентним органам Австрії, і тепер ДБР очікує на рішення австрійського суду щодо екстрадиції ексгенерала, після чого його справу розгляне український суд.

Імовірно, йдеться про колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів. У січні минулого року він вийшов із в'язниці.