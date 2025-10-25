У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаПраво

ДБР: австрійський суд розгляне екстрадицію ексгенерала СБУ, оголошеного у розшук

За даними правоохоронців, ексгенерал приїхав у Австрію у жовтні цього року. 

ДБР: австрійський суд розгляне екстрадицію ексгенерала СБУ, оголошеного у розшук
Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань розповіло, що регіональний суд Корнойбурга у Австрії  найближчим розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

"Державне бюро розслідувань та Міністерство юстиції Украіни підтримують активний діалог із правоохоронцями Австрії щодо застосування цього правового механізму", – йдеться у повідомленні пресслужби відомства. 

В Україні слідчі ДБР завершили стосовно нього досудове розслідування за низкою статей кримінального кодексу.

"Після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства, експосадовець, за інформацією українських правоохоронців, у жовтні 2025 року переїхав в Австрію, про що були поінформовані австрійські колеги", – розповіли у Бюро. 

Необхідні для екстрадиції документи підготували і передали компетентним органам  Австрії, і тепер ДБР очікує на рішення австрійського суду щодо екстрадиції ексгенерала, після чого його справу розгляне український суд.

Імовірно, йдеться про колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів. У січні минулого року він вийшов із в'язниці. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies