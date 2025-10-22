«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У Києві затримали двох адвокатів, які намагалися підкупити суддю

Один із них – фігурант справи про несанкціонований доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру двом адвокатам, яких викрили на спробі підкупу судді одного з київських судів. 

За інформацією САП, адвокати планували дати судді хабар за ухвалення виправдувального вироку у справі щодо розкрадання піску, який належав Укрзалізниці.

Перед цим вони замовили в одній із експертних установ висновок експертизи, призначеної судом, і мали намір використати його як аргумент для подальшого підкупу судді.

Обох фігурантів підозрюють у підготовці до надання неправомірної вигоди службовій особі.

У САП також зазначили, що один із викритих адвокатів раніше вже підозрювався у несанкціонованому доступі до Єдиного державного реєстру судових рішень. У квітні 2025 року його викрили разом з іншими особами
