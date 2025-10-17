З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаПраво

Печерський суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магомедрасулову

Магомедрасулова звинувачують у незаконному веденні бізнесу в Росії.

Печерський суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магомедрасулову
Фото: Суспільне

Печерський райсуд міста Києва залишив детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова під вартою до 15 грудня без права внесення застави. 

Про це повідомляє Суспільне.

Також Печерський суд залишив під вартою його батька, Сентябра Магамедрасулова, на два місяці — до 15 грудня без можливості внесення застави.

  • Руслан Магамедрасулов – глава територіального управління НАБУ в прифронтових областях. Підозру йому оголосили в липні, після того як провели обшуки у нього та інших детективів. Слідчі дії СБУ і ДБР в різних детективів стосувалися різних справ і були проведені напередодні скандального голосування нардепів за підпорядкування Бюро генеральному прокурору.
  • Магамедрасулову інкримінують статтю про пособництво державі-агресору. Слідство стверджує, що Магамедрасулов разом із батьком збиралися продавати до російської республіки Дагестан технічні коноплі. Також слідчі встановили, що затриманий мав контакт з нардепом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, “який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ”. З ним же контактував і його батько.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies