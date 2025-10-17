Печерський суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магомедрасулову

Магомедрасулова звинувачують у незаконному веденні бізнесу в Росії.

Печерський райсуд міста Києва залишив детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова під вартою до 15 грудня без права внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне.

Також Печерський суд залишив під вартою його батька, Сентябра Магамедрасулова, на два місяці — до 15 грудня без можливості внесення застави.