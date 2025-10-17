Печерський суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магомедрасулову

Печерський райсуд міста Києва залишив детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова під вартою до 15 грудня без права внесення застави.
Про це повідомляє Суспільне.
Також Печерський суд залишив під вартою його батька, Сентябра Магамедрасулова, на два місяці — до 15 грудня без можливості внесення застави.
- Руслан Магамедрасулов – глава територіального управління НАБУ в прифронтових областях. Підозру йому оголосили в липні, після того як провели обшуки у нього та інших детективів. Слідчі дії СБУ і ДБР в різних детективів стосувалися різних справ і були проведені напередодні скандального голосування нардепів за підпорядкування Бюро генеральному прокурору.
- Магамедрасулову інкримінують статтю про пособництво державі-агресору. Слідство стверджує, що Магамедрасулов разом із батьком збиралися продавати до російської республіки Дагестан технічні коноплі. Також слідчі встановили, що затриманий мав контакт з нардепом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, “який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ”. З ним же контактував і його батько.