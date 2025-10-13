Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаПраво

На Рівненщині громаді повернули озеро площею 64 гектари на території заказника

Ця територія має природоохоронне значення. Приватне товариство користувалося озером без правових підстав.

На Рівненщині громаді повернули озеро площею 64 гектари на території заказника

У Рівненській області за позовом прокуратури Смизькій селищній громаді повернули озеро площею 64 гектари, яке є частиною гідрологічного заказника місцевого значення “Студянка”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Ця територія має природоохоронне значення.

Встановлено, що приватне акціонерне товариство “Рівненська рибоводно-мелоративна станція”, яке утворилося на базі колишнього державного підприємства, користувалося цим озером та прилеглою земельною ділянкою для розведення риби без достатніх правових підстав і без сплати коштів до місцевого бюджету.

“Громаді повернули цінний природний ресурс, що є частиною заповідної території, а незаконне користування водним об’єктом припинено”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies