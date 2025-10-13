Ця територія має природоохоронне значення. Приватне товариство користувалося озером без правових підстав.

У Рівненській області за позовом прокуратури Смизькій селищній громаді повернули озеро площею 64 гектари, яке є частиною гідрологічного заказника місцевого значення “Студянка”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Ця територія має природоохоронне значення.

Встановлено, що приватне акціонерне товариство “Рівненська рибоводно-мелоративна станція”, яке утворилося на базі колишнього державного підприємства, користувалося цим озером та прилеглою земельною ділянкою для розведення риби без достатніх правових підстав і без сплати коштів до місцевого бюджету.

“Громаді повернули цінний природний ресурс, що є частиною заповідної території, а незаконне користування водним об’єктом припинено”, ‒ йдеться у пресрелізі.