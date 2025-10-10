На Одещині судитимуть учасників схеми, які організовували "непридатність" до військової служби

Завершили досудове розслідування стосовно учасників корупційної схеми в Одеській області, які за гроші організовували оформлення "непридатності" чоловіків до військової служби.

Як зазначили у ДБР, обвинувальний акт направили до суду.

"Організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих безробітних", – розповіли у Бюро.

Цивільні співучасники шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів США знятися з військового обліку, а посадовці підробляли дані для звільнення від служби. Схемою встигли скористатися 10 осіб.

Учасників оборудки правоохоронці затримали під час одержання другої частини грошей від одного із "клієнтів" у сумі 6 тис. доларів США.

Всі учасники схеми пішли на угоду зі слідством та визнали провину в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.Частину "клієнтів", які встигли скористались схемою, встановили, щодо інших триває розслідування.