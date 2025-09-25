На Одещині викрили схему ухилення від мобілізації, до якої імовірно причетні медпрацівники

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСуспільствоПодії

На Одещині викрили схему ухилення від мобілізації, до якої імовірно причетні медпрацівники

За суми від 3 тис. доларів США вони імовірно оформлювали безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності.

На Одещині викрили схему ухилення від мобілізації, до якої імовірно причетні медпрацівники
Один із учасників схеми
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила, що ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації на півдні України. 

"За результатами комплексних заходів в Одеській області затримано керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками", – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

За суми від 3 тис. доларів США вони оформлювали безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності.

Зазначається, щоб "штампувати" підроблені меддокументи, організатор оборудки залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора.

Задокументували, як вони отримали "замовлення" від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох фігурантів "на гарячому", коли їм передавали чергові хабарі за фейкові медвисновки.

Під час обшуків у затриманих виявили чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.

Затримані учасники схеми
Фото: СБУ
Затримані учасники схеми

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Нещодавно правоохоронці викрили сім нових схем ухилення від мобілізації у західних, центральних та південних регіонах. 
  • Перед цим у Чернівецькій області викрили членів МСЕК, які підробляли медичні документи. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies