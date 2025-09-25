На Одещині викрили схему ухилення від мобілізації, до якої імовірно причетні медпрацівники

За суми від 3 тис. доларів США вони імовірно оформлювали безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності.

Служба безпеки повідомила, що ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації на півдні України.

"За результатами комплексних заходів в Одеській області затримано керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками", – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

За суми від 3 тис. доларів США вони оформлювали безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності.

Зазначається, щоб "штампувати" підроблені меддокументи, організатор оборудки залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора.

Задокументували, як вони отримали "замовлення" від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох фігурантів "на гарячому", коли їм передавали чергові хабарі за фейкові медвисновки.

Під час обшуків у затриманих виявили чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.

Фото: СБУ Затримані учасники схеми

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.