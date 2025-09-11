Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
На Буковині членів МСЕК викрили на підробці медичних документів

Через дії зловмисників більше 600 осіб безпідставно могли отримати інвалідність.

У Чернівецькій області правоохоронці викрили членів МСЕК, які підробляли медичні документи.

Про це повідомили у Національній поліції.

Заробіток на охочих уникнути мобілізації через оформлення інвалідності організував посадовець медико-соціальної експертизи.

Усі довідки та висновки лікарів виготовляли без проведення обов'язкових оглядів і досліджень, а іноді навіть і використовуючи фіктивні бланки та печатки. Як результат, у меддокументацію вносили неправдиві дані про наявність захворювань. Готовий пакет передавали “клієнтам” разом із направленням для проходження медико-соціальної експертизи.

У подальшому будучи головою експертної комісії, організатор незаконного бізнесу інформував її членів про чергового "клієнта". Вони ж приймали рішення про наявність у фактично здорових чоловіків групи інвалідності. Такий позитивний висновок надавав можливість військовозобов’язаним уникнути служби в армії та безперешкодно виїхати за кордон. У деяких випадках члени комісії навіть приймали рішення про строкове чи безстрокове продовження інвалідності.

Свої послуги фігуранти оцінювали від 2 000 до 10 000 доларів залежно від обсягу наданих послуг та кінцевого результату. Через дії зловмисників більше 600 осіб безпідставно могли отримати інвалідність. 

У фігурантів проведено понад 40 санкціонованих обшуків. 

Залежно від виконуваної ролі усім зловмисникам вже повідомили про підозру.

  • Раніше працівники ДБР за сприяння Національної поліції завершили досудове розслідування щодо лікарки-невролога однієї з лікарень Житомира, яка брала гроші за оформлення інвалідності. Після ліквідації МСЕК вона фактично виконувала ключову роль у процедурі встановлення інвалідності. За свої “послуги” вимагала до 600 доларів США з людини. При цьому більшість пацієнтів дійсно мали захворювання, які відповідали критеріям для встановлення групи.
