У Чернівецькій області правоохоронці викрили членів МСЕК, які підробляли медичні документи.

Про це повідомили у Національній поліції.

Заробіток на охочих уникнути мобілізації через оформлення інвалідності організував посадовець медико-соціальної експертизи.

Усі довідки та висновки лікарів виготовляли без проведення обов'язкових оглядів і досліджень, а іноді навіть і використовуючи фіктивні бланки та печатки. Як результат, у меддокументацію вносили неправдиві дані про наявність захворювань. Готовий пакет передавали “клієнтам” разом із направленням для проходження медико-соціальної експертизи.

У подальшому будучи головою експертної комісії, організатор незаконного бізнесу інформував її членів про чергового "клієнта". Вони ж приймали рішення про наявність у фактично здорових чоловіків групи інвалідності. Такий позитивний висновок надавав можливість військовозобов’язаним уникнути служби в армії та безперешкодно виїхати за кордон. У деяких випадках члени комісії навіть приймали рішення про строкове чи безстрокове продовження інвалідності.

Свої послуги фігуранти оцінювали від 2 000 до 10 000 доларів залежно від обсягу наданих послуг та кінцевого результату. Через дії зловмисників більше 600 осіб безпідставно могли отримати інвалідність.

У фігурантів проведено понад 40 санкціонованих обшуків.

Залежно від виконуваної ролі усім зловмисникам вже повідомили про підозру.