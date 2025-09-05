Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
ГоловнаПраво

У Генпрокуратурі розповіли про спецоперацію "Ухилянт": понад 270 чоловіків хотіли уникнути мобілізації

Серед підозрюваних є прикордонники. 

У Генпрокуратурі розповіли про спецоперацію "Ухилянт": понад 270 чоловіків хотіли уникнути мобілізації
Один із затриманих
Фото: Офіс генпрокурора

Від початку вересня 2025 року прокуратура організувала проведення операції "Ухилянт". У її межах вже викрили схеми, завдяки яким понад 270 чоловіків призовного віку намагалися уникнути мобілізації.

Про це розповіли у Генпрокуратурі. 

Зокрема йдеться про: 

  • Незаконне переправлення через кордон військовослужбовців Державної прикордонної служби, які у вересні 2024 – січні 2025 років, перебуваючи у складі нарядів у пункті пропуску "Угринів", свідомо не вносили дані про перетин кордону окремими особами до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України. У такий спосіб переправили понад 80 військовозобов’язаних.

П’ятьом прикордонникам повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • Схема "липових довідок". Мешканця Львова підозрюють у організації схеми ухилення від мобілізації. Він імовірно виготовляв підроблені документи медичних закладів для звільнення чоловіків від служби та їх зняття з військового обліку. За даними слідства, щонайменше 10 осіб скористалися цією схемою, четверо з них згодом були незаконно переправлені за кордон.

Організатору повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у ході розслідування задокументували факти незаконного зняття з обліку, бронювання та отримання відстрочки від мобілізації ще понад 180 осіб. Їм, посадовим особам територіальних центрів комплектування, а також медичних закладів, нададуть належну правову оцінку.

  • Наприкінці серпня правоохоронці прозвітували про ліквідацію схем ухилення від мобілізації і затримання 12-х організаторів оборудок у різних областях України. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies