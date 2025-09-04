На Волині затримали підозрюваного в підпалі військового авто підлітка

Також двох агентів РФ-підпалювачів затримали у Києві.

СБУ та Нацполіція затримали ще трьох ймовірних російських агентів у Києві та у Волинській області.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

У Києві затримано 23-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, підпалив релейну шафу сигнальної установки на залізниці. Також у столиці затримано 29-річного киянина, який спричинив загоряння службового авто однієї з бригад ЗСУ та військової вантажівки.

На Волині затримано 14-річного школяра з Ковеля, який підозрюється у підпалі наприкінці серпня мультівена українського оборонця.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.