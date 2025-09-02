На Дніпропетровщині викрито підпільне виробництво рідин для електронних сигарет, про це повідомили у Нацполіції.

Організували масштабне кустарне виробництво двоє підприємців з Кривого Рогу.

Для цього вони закуповували сировину сумнівного походження, самостійно змішували інгредієнти у пропорціях, що не контролювались жодними стандартами безпеки та розливали продукцію у тару.

Виробничі потужності фігуранти організували в орендованих приміщеннях, які облаштували спеціальним обладнанням.

Саморобний товар підприємці реалізовували через інтернет та місцевих підприємців, які збували рідину на торговельних точках, зокрема на «острівках» у торгових центрах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили продукції на понад 1,5 мільйона гривень.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує до п’яти років в’язниці.