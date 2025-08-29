Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
На Львівщині ексерівник лісництва допустив незаконну вирубку дерев на майже 10 млн грн

Під прикриттям фігуранта виконавці вирубували, зокрема й цінні породи дерев: дуб, сосну, граб, березу та ялину.

У Львівській області ДБР викрили екскерівника Рава-Руського лісництва, який допустив незаконну вирубку дерев на майже 10 млн грн.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Посадовець допустив вирубку близько трьох тисяч дерев на території лісу Яворівського району Львівщини. 

За даними слідства, у 2023–2024 роках під прикриттям фігуранта виконавці вирубували, зокрема й цінні породи дерев: дуб, сосну, граб, березу та ялину. Роботи проводили під виглядом “рубок переформування”, тобто квитки видавали на однотипні ділянки, а насправді вирубували дерева на змішаних ділянках, де це заборонено законодавством.

Протиправні дії посадовця призвели до знищення понад 2,7 тисячі дерев різних порід. Збитки для довкілля та держави ‒ понад 9,6 млн грн.

Наразі колишньому керівнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Його підозрюють у незаконній рубці лісу, перевищення влади або службових повноважень (ч. 4 ст. 246 КК України, ч. 3 ст. 365 КК України).

Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють можливу причетність до подібних схем й інших лісгоспів регіону.
