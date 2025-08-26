«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Право

На 15 років суд відправив за ґрати мешканця Дніпра, який слідкував за переміщеннями ЗСУ для ворога

Чоловік замаскував камери під шпаківні на деревах. 

На 15 років суд відправив за ґрати мешканця Дніпра, який слідкував за переміщеннями ЗСУ для ворога
Затриманий агент РФ
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

До 15 років позбавлення волі засудили мешканця Дніпра, який маскував камери під «шпаківні» та передавав дані про переміщення ешелонів ЗСУ спецслужбам РФ.

Як повідомили у обласній прокуратурі Дніпропетровщини, вину чоловіка у суді довели.

У 2024 році мешканець Дніпра через Telegram встановив контакт із представником російських спецслужб. На завдання ворога він розмістив поблизу залізничних станцій у Синельниківському та Павлоградському районах шість прихованих камер, замаскувавши їх під шпаківні на деревах. Пристрої підключав до джерел живлення, аби забезпечити безперервну трансляцію відео ворогу.

Крім того, чоловік фіксував місця розташування військових автомобілів ЗСУ та передавав їх координати. За свою діяльність отримував винагороду у криптовалюті.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 КК України та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.
﻿
