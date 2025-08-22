Апеляція залишила без змін запобіжку нардепу Кузнєцову та ще одному фігуранту у справі РЕБ та БпЛА

Сьогодні, 22 серпня, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід чинному народному депутату Олексію Кузнєцову – тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави. Наразі він не вніс заставу та перебуває в СІЗО.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Сторона захисту повідомила, що ризики для кримінального провадження відсутні, а визначений слідчим суддею розмір застави для самого Кузнєцова та його сім’ї є "непомірним".

Сам нардеп зазначив, що він за час своєї роботи не пропустив жодного засідання Верховної Ради, хоче й надалі брати участь у її роботі й не має наміру переховуватись.

Прокурор сказав, що підозра є обґрунтованою, та наявні достатні докази. Він заперечив аргументи захисту та нагадав, що згідно з декларацією Кузнєцова у квітні 2021 року його дружина придбала земельну ділянку з недобудованою нерухомістю, витрати на яку склали близько 600 тис. доларів щороку. Крім того, завдяки своїй посаді Кузнєцов, на думку прокурора, може впливати на свідків.

Також суд сьогодні залишив без змін запобіжний захід іншому фігуранту цієї ж справи, начальнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку – тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн грн застави.