На Харківщині заочно судитимуть ще одного колаборанта з Куп’янщини

Мешканець селища Борівське Куп’янського району на час окупації добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

У Харківській області заочно судитимуть ще одного колаборанта з Куп’янщини, який обіймав керівну посаду при окупантах.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, мешканець селища Борівське Куп’янського району під час захоплення населеного пункту російськими загарбниками добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрації.

У червні 2022 року колаборант обійняв посаду "и. о. помощника начальника управления (сельского) Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области".

Колаборант збирав паспортні дані місцевих мешканців для оформлення так званої "матеріальної допомоги" в російських рублях, здійснював контроль за дотриманням комендантської години мешканцями громади селища Борівське та села Волоська Балаклія, розповсюджував пропагандистські газети, а також надавав розпорядження з благоустрою тощо.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно (in absentia) в Індустріальному районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.