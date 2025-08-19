Топчиновницю Держгеокадастру підозрюють у розбазарювання заповідних земель на Волині

Це вже третя підозра з початку року, вручена колишнім та нинішнім топпосадовцям ГУ Держгеокадастру у Волинській області. Працівники ДБР викрили на зловживаннях майже всіх керівників, які очолювали цю установу за останні 5 років.

Працівники ДБР викрили чинну керівницю обласного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області на розбазарюванні земель природно-заповідного фонду, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Зокрема, працюючи на Волині вона незаконно передала у приватну власність земельну ділянку заказника “Гнідавські болота”.

Це вже третя підозра з початку року, вручена колишнім та нинішнім топпосадовцям ГУ Держгеокадастру у Волинській області. Працівники ДБР викрили на зловживаннях майже всіх керівників, які очолювали цю установу за останні 5 років.

Оборудка була організована ще у 2017 році, коли жінка перебувала на посаді заступниці керівника Волинського управління. Вона протиправно “оформила” громадянину гектар землі у межах заказника “Гнідавські болота”, розташованого біля Луцька. Ця територія є об’єктом природно-заповідного фонду, має особливу екологічну цінність і не може бути передана у приватну власність.

Попри це, чиновниця, під час виконання обов'язків керівника, цілеспрямовано підписала наказ, яким фактично безоплатно передала підставному військовослужбовцю землю під ведення особистого селянського господарства. Ділянка до того ж перебуває в охоронній зоні навколо об’єкта енергетичної системи. Чоловік буквально напередодні написав заяву про виділення такої земельної ділянки йому у власність.

Згодом ділянку перепродали мешканцеві Львівщини майже за 650 тис. грн. Встановлено, що кінцевий власник вже володіє 39 подібними “наділами”, отриманими за аналогічною схемою.

Дії чиновниці завдали державі збитків на понад 600 тис. грн. За даними слідчих, фактично посадовиця могла отримати від зазначеної оборудки неправомірну вигоду.

Фігурантку підозрюють у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Наразі слідчі ДБР подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.