На Волині викрили посадовця Держгеокадастру на незаконному продажі землі заповідного фонду

Одну з ділянок придбав військовослужбовець, який не знав про походження землі та став жертвою шахрайської схеми.

Повідомлено про підозру одному із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, причетного до незаконної передачі у приватну власність земель на території природно-заповідного фонду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Йдеться про три земельні ділянки у межах заказника "Гнідавські болота", розташованого поблизу центральної частини Луцька. Ці території мають особливу природоохоронну цінність та призначені для збереження унікальної флори.

Упродовж чотирьох років посадовець підписав три незаконні накази, на підставі яких понад 4 гектари заповідної землі були оформлені у приватну власність. Ділянки отримали наближені до посадовця особи - мешканці Львівської області, які є друзями або родичами фігуранта.

Після цього ділянки були продані за майже 1 млн гривень. Одну з них придбав військовослужбовець, який не знав про незаконне походження землі та став жертвою шахрайської схеми.

Загальна шкода, завдана державі - понад 6,3 млн гривень. Наразі тривають заходи щодо повернення земель у державну власність.

У березні цього року ДБР уже скерувало до суду обвинувальний акт щодо цього ж посадовця та двох його спільників за спробу незаконного заволодіння землями на узбережжі озера Світязь.

У травні зНімеччини екстрадували ексочільницю Держгеокадастру, підозрювану у земельних махінаціях майже на 2 мільярди.