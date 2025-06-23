Від початку доби на фронті відбулося 74 боєзіткнення, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Ворог з території Росії завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Проходи, Петрушівка, Покровка Сумської області; Лісківщина Чернігівської області.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому чотири керовані авіабомби, та здійснив 131 обстріл, чотири із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник проводить одну атаку на позиції Сил оборони в районі населеного пункту Дворічна, боєзіткнення на даний час триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до наших позицій в напрямку Піщаного. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили дев’ять наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки. Триває ще шість боєзіткнень.

На Краматорському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в районах Новомаркового та в напрямках Миколаївки, Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбники 13 разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки. Бої продовжуються в трьох локаціях.

На Покровському напрямку протягом дня противник 24 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Новопавлівки. П’ять зіткнень тривають дотепер. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новотрецьке, Разіне та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку агресор 11 разів, за підтримки авіації, атакував у районах населених пунктів Багатир, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази наступав на позиції наших захисників, три атаки вже відбито, триває одне боєзіткнення.

На Північно-Слобожанському, Курському, Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках наступальних дій ворога на цей час не зафіксовано.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.