​Станом на зараз оголошено 3 470 підозр у держзраді. Окремий напрямок роботи - боротьба з "агентами в рясах", - Малюк

Станом на зараз оголошено більше 3 470 підозр і 1048 осіб засуджено за статею "Державна зрада", 320 підозр оголошено - щодо вчинення диверсій.
Про це розповів на брифінгу голова Служби безпеки Василь Малюк.
Він зазначив, що окремий напрямок роботи - боротьба з "агентами в рясах".
"Якщо вони вчиняють злочини проти основ нацбезпеки, чи будь-які інші злочини, ми це кваліфікуємо відповідно до чинного законодавства і притягуємо до відповідальності. У Конституції є принцип свободи совісті, свободи віросповідання, і ми це поважаємо. Але якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо таких осіб. Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає", - наголосив Малюк.
Голова СБУ також розповів, що з 24.02.2022 року було розпочато:
- 3 890 кримінальних проваджень щодо державної зради. 3 470 підозр, 1048 осіб засуджено;
- 9 552 кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору. 8 319 підозр, 1 955 осіб засуджено.
- 662 провадження щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів. 545 підозр, 207 осіб засуджено.
- 304 провадження щодо вчинення диверсій. 320 підозр, 22 особи засуджено.
- 765 проваджень щодо терористичної діяльності (258–258-5). 836 підозр, 425 осіб засуджено.
- Розпочато 174 кримінальних проваджень стосовно священників УПЦ МП. Повідомлено про підозру 122 клірикам УПЦ. Винесено 31 обвинувальний вирок.