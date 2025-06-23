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​Станом на зараз оголошено 3 470 підозр у держзраді. Окремий напрямок роботи - боротьба з "агентами в рясах", - Малюк

"Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає".

​Станом на зараз оголошено 3 470 підозр у держзраді. Окремий напрямок роботи - боротьба з "агентами в рясах", - Малюк
Глава СБУ Василь Малюк
Фото: надано пресслужбою СБУ

Станом на зараз оголошено більше 3 470 підозр і 1048 осіб засуджено за статею "Державна зрада", 320 підозр оголошено - щодо вчинення диверсій. 

Про це розповів на брифінгу голова Служби безпеки Василь Малюк

Він зазначив, що окремий напрямок роботи -  боротьба з "агентами в рясах".

"Якщо вони вчиняють злочини проти основ нацбезпеки, чи будь-які інші злочини, ми це кваліфікуємо відповідно до чинного законодавства і притягуємо до відповідальності. У Конституції є принцип свободи совісті, свободи віросповідання, і ми це поважаємо. Але якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо  таких осіб. Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає", - наголосив Малюк. 

Голова СБУ також розповів, що з 24.02.2022 року було розпочато:

  •  3 890 кримінальних проваджень щодо державної зради. 3 470 підозр, 1048 осіб засуджено;
  •  9 552 кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору. 8 319 підозр, 1 955 осіб засуджено.
  •  662 провадження щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів. 545 підозр, 207 осіб засуджено. 
  •  304 провадження щодо вчинення диверсій. 320 підозр, 22 особи засуджено.
  •  765 проваджень щодо терористичної діяльності (258–258-5). 836 підозр, 425 осіб засуджено.
  • Розпочато 174 кримінальних проваджень стосовно священників УПЦ МП. Повідомлено про підозру 122 клірикам УПЦ. Винесено 31 обвинувальний вирок.
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