​Станом на зараз оголошено 3 470 підозр у держзраді. Окремий напрямок роботи - боротьба з "агентами в рясах", - Малюк

"Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає".

Станом на зараз оголошено більше 3 470 підозр і 1048 осіб засуджено за статею "Державна зрада", 320 підозр оголошено - щодо вчинення диверсій.

Про це розповів на брифінгу голова Служби безпеки Василь Малюк.

Він зазначив, що окремий напрямок роботи - боротьба з "агентами в рясах".

"Якщо вони вчиняють злочини проти основ нацбезпеки, чи будь-які інші злочини, ми це кваліфікуємо відповідно до чинного законодавства і притягуємо до відповідальності. У Конституції є принцип свободи совісті, свободи віросповідання, і ми це поважаємо. Але якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо таких осіб. Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає", - наголосив Малюк.

Голова СБУ також розповів, що з 24.02.2022 року було розпочато: