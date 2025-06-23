Стерненка хотіли вбити саме 2 травня, тому йому було надано охорону, - голова СБУ

Голова Служби безпеки Василь Малюк розповів на брифінгу деталі замаху на волонтера Сергія Стерненка 2 травня, який станом на сьогодні поставив на фронт майже 200 тисяч FPV-дронів для більш ніж 600 підрозділів.

Він зазначив, що росіяни хотіли вбити Стерненка саме у цей день.

"Це певний символічний день для ворога і, разом з тим, для нас. Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити «Бессарабську народну республіку» в Одесі в 2014 році. Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію. Тому в цей день вони йому і хотіли помститись. І це не перший замах на Сергія, четвертий", - розповів Малюк.

Він зазначив, що спецслужбі вже було відомо про підготовку замаху, але час та "виконавця" вони не знали.

"Я запросив Сергія до себе, ми проговорили елементи його фізичної безпеки, надали фахову охорону. 2 травня Сергій виходить вранці з під’їзду, першим іде його помічник - цивільний, другим іде Сергій, третім іде співробітник ЦСО А. І поряд з під’їздом в спину Сергію відкриває стрільбу з двух рук жіночка, яка на перший погляд не викликає жодних підозр. Третім виходив наш співробітник, спрацював професійно, скоротив дистанцію, вибив пістолет, знерухомив. До речі, коли вже «сидів» на ній, йому телефонує наш очільник контррозвідувального відділу, який вів цю справу, каже: «Ми вирахували, ось така-то мадам, поряд квартиру зняла, вона буде здійснювати замах». Він каже: «Та я вже «сиджу» на ній. Порядок", - розповів голова СБУ.

Він наголосив, що саме системна робота СБУ дозволила запобігти вбивству Стерненка.

Що відомо про замах