Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?
Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
ГоловнаСуспільствоВійна

Нападниці на Стерненка оголосили підозри в держзраді і замаху на життя

Сьогодні суд обиратиме їй запобіжний захід. 

Нападниці на Стерненка оголосили підозри в держзраді і замаху на життя
Затримана за напад
Фото: УП

Затриманій за замах на активіста і волонтера Сергія Стерненка жінці оголосили підозру за статтями про державну зраду і замах на убивство. Про це Суспільному повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Жінка затримана в порядку статті 208 КПК України. 2 травня їй обиратимуть запобіжний захід у Шевченківському райсуді Києва. 

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора. 

Замах на життя волонтера

Учора вдень Сергій Стерненко, який займається організацію постачань FPV-дронів для великої кількості українських захисників, повідомив про вчинення замаху на його життя. Він отримав вогнепальне поранення і переніс операцію. Куля пройшла навиліт, загрози життю немає. Нападницю затримали. 

За даними УП, це – уродженка Одеської області, яка була зареєстрована і мешкала в столиці. Вона орендувала квартиру в ЖК, де живе Сергій Стерненко. Гроші за замах від російських агентів вона отримала на свої рахунки. 

Жінка стежила за волонтером. Також відомо, що в авто Стерненка раніше знайшли трекер. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies