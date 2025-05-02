Нападниці на Стерненка оголосили підозри в держзраді і замаху на життя

Затриманій за замах на активіста і волонтера Сергія Стерненка жінці оголосили підозру за статтями про державну зраду і замах на убивство. Про це Суспільному повідомили в Офісі генерального прокурора.

Жінка затримана в порядку статті 208 КПК України. 2 травня їй обиратимуть запобіжний захід у Шевченківському райсуді Києва.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Замах на життя волонтера

Учора вдень Сергій Стерненко, який займається організацію постачань FPV-дронів для великої кількості українських захисників, повідомив про вчинення замаху на його життя. Він отримав вогнепальне поранення і переніс операцію. Куля пройшла навиліт, загрози життю немає. Нападницю затримали.

За даними УП, це – уродженка Одеської області, яка була зареєстрована і мешкала в столиці. Вона орендувала квартиру в ЖК, де живе Сергій Стерненко. Гроші за замах від російських агентів вона отримала на свої рахунки.

Жінка стежила за волонтером. Також відомо, що в авто Стерненка раніше знайшли трекер.