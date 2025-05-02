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На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення

Попередньо, постраждали двоє чоловіків.

На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення.

Про це сьогодні вранці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Вночі агресор атакував БпЛА Слов'янську громаду Синельниківського району.

Попередньо, постраждали двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно.

Сталися пожежі на двох підприємствах.

По Нікопольщині ворог вдарив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах. Минулося без загиблих і поранених.

Підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 6 безпілотників.
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