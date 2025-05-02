На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 1 отримала поранення

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах Харківщини.

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 1 отримала поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах Харківщини. Загалом упродовж доби ворог застосував 3 керовані авіаційні бомби, 4 БпЛА типу "Шахед" та 2 БпЛА типу "Молнія".

07:47 – Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горіла балка перекриття житлового будинку на площі 5 м.кв. 11:52 – м. Харків. Влучання БпЛА типу "Молнія" на відкриту територію. 13:32 – Харків. Влучання БпЛА типу "Молнія" на відкриту територію. 18:04 – Куп'янський р-н., Вільхуватська ТГ, с. Вільхуватка. Внаслідок влучання КАБ в огород приватного домоволодіння, загинула 54-річна жінка. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки.

02:45 – Лозівський р-н., Близнюківська ТГ, с. Миколаївка Перша. Внаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" в город приватного домоволодіння горіла трава та дрова на площі 5 м.кв. Постраждала 72-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду.

Протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Тополі та в бік Нововасилівки й Липців.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.