Шестеро людей поранені внаслідок вчорашніх обстрілів Херсонської області

Унаслідок вчорашніх ударів ворога по Херсонській області поранені шестеро людей. Росіяни атакували 30 населених пунктів.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Новорайськ, Золота Балка, Шляхове, Осокорівка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Придніпровське, Комишани, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Іванівка, Інгулець, Кізомис, Молодіжне, Понятівка, Садове, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.