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Російського військового підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним та пограбуванні

Загарбники викрали автомобіль Ford Kuga та автопричіп.

Російського військового підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним та пограбуванні
Російського військового підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним та пограбуванні
Фото: Поліція Харківської області

Правоохоронці Харківської області заочно повідомили про підозру російському військовому за жорстоке поводження з цивільним та пограбування. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Слідчі встановили, що до скоєння воєнних злочинів на Харківщині причетний 29-річний військовослужбовець 9 мотострілецького полку (в/ч №38838) 11 армійського корпусу Балтійського флоту ЗС РФ”, - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці уточнили, що в червні 2022 року він, діючи у змові з двома російськими військовими, зі зброєю незаконно проник до будинку в с. Новий Бурлук. Там окупант погрожував цивільному мешканцю та намагався заволодіти його автомобілем.

Згодом російські загарбники викрали автомобіль Ford Kuga та автопричіп. Сума збитків становить близько 500 тис. гривень.
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