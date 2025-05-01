Умєров оголосив про початок реорганізації Держоператора тилу

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про створення Комісії з реорганізації Державного оператора тилу (ДОТ).
Відповідний наказ він підписав 1 травня.
Комісію очолить директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. Її діяльність буде організовано на базі АОЗ.
«До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — АОЗ та ДОТ. Наша мета — зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська», — заявив Умєров.
- Ще восени 2024-го Умєров заявив в інтерв'ю LB.ua, що АОЗ і ДОТ збираються об'єднати в одну агенцію і що процес уже на фінальній стадії.
Скандал довкола АОЗ
- У січні наглядова рада ДП "Агенція оборонних закупівель", яка займається придбанням всіх збройних потреб армії, ухвалила рішення продовжити контракт на рік з очільницею Мариною Безруковою. Попри це міністр відповідне рішення не затвердив.
- Після того як наглядова рада уклала додатковий контракт з Безруковою терміном в один рік міністр зробив публічну заяву про те, що агенцію тепер очолюватиме керівник Державного оператора тилу Жумаділов. Безрукову, а також свого заступника Дмитра Кліменкова міністр Рустем Умєров вважає відповідальними за те, що не всі оборонні потреби армії були закриті вчасно і в повному обсязі.
- Безрукова в інтерв'ю УП у січні говорила, що відносини з Умєровим у неї погіршилися у зв'язку з бракованими мінами. За її словами, вона підписала контракт на закупівлю цим мін у перші тижні на посаді. Вона запевнила, що "не мала жодних шансів цього не зробити". Влітку, коли стало очевидно, що вчасно міни не зроблять, Кліменков просив АОЗ продовжити терміни постачання, але вона відмовилася.
- У реєстрах керівником АОЗ замість Безрукової внесли Жумаділова. Потім туди повернули Безрукову. 30 січня наглядова рада АОЗ повідомила, що Безрукова є чинним директором з 1 лютого – дня продовження контракту.
- Жумаділов у березні залишив посаду генерального директора Державного оператора тилу. Незабаром після цього повідомлення Умєров оголосив про призначення Жумаділова керівником Агенції оборонних закупівель.