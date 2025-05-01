Умєров оголосив про початок реорганізації Держоператора тилу

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про створення Комісії з реорганізації Державного оператора тилу (ДОТ).

Відповідний наказ він підписав 1 травня.

Комісію очолить директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. Її діяльність буде організовано на базі АОЗ.

«До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — АОЗ та ДОТ. Наша мета — зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська», — заявив Умєров.

Ще восени 2024-го Умєров заявив в інтерв'ю LB.ua, що АОЗ і ДОТ збираються об'єднати в одну агенцію і що процес уже на фінальній стадії.

Скандал довкола АОЗ